Симптомы
от 80 специалистов. (вопросов без ответов - 60 660)
Сыну 4 года 7 мес (родился в августе 2005 г.). Рост 53 см, вес 3500г. Тяжелые роды, асфексия. Отстает в развитии. Нету речи. Ставят диагноз ЗПРР, мутизм с элементами аутизма....
Вопрос в разделе: Детский психиатр / (Спрашивает:Аноним)
открыть ответы
Вопрос в разделе: Кардиолог / (Спрашивает:виталина)
открыть ответы
Здравствуйте,
Моему сыну 2г. 1 мес., но он практически не говорит. Около года у него было несколько слов, говорил "мама", "папа", "баба", "дай", "отдай" (если у него...
Вопрос в разделе: Логопед / (Спрашивает:Аноним)
открыть ответы
1)Можно ли при простуде не сильной(насморк)без температуры делать массаж воротниковой зоны и физиотерапию?2)чем черевато если нерв и сосуд зажало в шее?
Вопрос в разделе: Массаж / (Спрашивает:Аноним)
открыть ответы
Вопрос в разделе: Аллерголог / (Спрашивает:Карина)
открыть ответы
Вопрос в разделе: Акушер / (Спрашивает:Инга)
открыть ответы
Вопрос в разделе: Беременность / (Спрашивает:Наталья)
открыть ответы
Вопрос в разделе: Гинеколог / (Спрашивает:Ольга)
открыть ответы
Мы с мужем не предохраняемся уже более года, беременность не наступает.
У нас есть 13-летний сын.
Врач мне назначила множество анализов и в...
Вопрос в разделе: Акушер / (Спрашивает:Ксенья)
открыть ответы
Вопрос в разделе: Кардиолог / (Спрашивает:Ренат)
открыть ответы
ПОХУДЕТЬ ВКУСНО! !!
ВЫБЕРИТЕ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИТЕ: НЕЖНУЮ ВАНИЛЬ, КЛУБНИКУ, ШОКОЛАД ИЛИ БАНАН ,
ПЕРЕКУСИТЕ ВКУСНЫМ ШОКОЛАДОМ И ХУДЕЙТЕ СЕБЕ НА...
Вопрос в разделе: Гистолог / (Спрашивает:Аноним)
открыть ответы
Вопрос в разделе: Акушер / (Спрашивает:Olena)
открыть ответы
На нашем портале собрано более 470 000 вопросов от людей к медицинским специалистам различного профиля
Более 80 специалистов которые оставили более 570 000 квалифицированных ответов, Воспользуйтесь поиском на сайте и Вы гарантированно найдете похожие вопросы с ответами на них.
Некоторые отзывы наших посетителей
Сергей 24: Очень полезный сервис, я думал у меня какой то особый случай, но как оказалось здесь уже куча людей с моими симптомами почитав ихние вопросы и ответы на них все сразу прояснилось и было понятно что делать.