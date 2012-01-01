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Сыну 4 года 7 мес (родился в августе 2005 г.). Рост 53 см, вес 3500г. Тяжелые роды, асфексия. Отстает в развитии. Нету речи. Ставят диагноз ЗПРР, мутизм с элементами аутизма....

Вопрос в разделе: Детский психиатр / (Спрашивает:Аноним)

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Вопрос в разделе: Кардиолог / (Спрашивает:виталина)

открыть ответы Здравствуйте!Скажите пожалуйста,как записаться на консультацию к кардиологу,сколько стоит консультация и вообще стоимость обследований сердца?Я с Винницы,можно...

Здравствуйте,



Моему сыну 2г. 1 мес., но он практически не говорит. Около года у него было несколько слов, говорил "мама", "папа", "баба", "дай", "отдай" (если у него...

Вопрос в разделе: Логопед / (Спрашивает:Аноним)

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1)Можно ли при простуде не сильной(насморк)без температуры делать массаж воротниковой зоны и физиотерапию?2)чем черевато если нерв и сосуд зажало в шее?

Вопрос в разделе: Массаж / (Спрашивает:Аноним)

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Вопрос в разделе: Аллерголог / (Спрашивает:Карина)

открыть ответы Добрый день! Моему ребенку 1 год и 3 месяца. В годик прекратили грудное вскармливание ...и сейчас, никак не можем подобрать молочную смесь с 12 мес. для кормлений на...



Вопрос в разделе: Акушер / (Спрашивает:Инга)

открыть ответы Когда у ребенка начинает биться сердечко и как он выглядит на стадии развития в 5-6 недель?



Вопрос в разделе: Беременность / (Спрашивает:Наталья)

открыть ответы Ситуация такова: мне 26, аменорея, гиперплазия, по результатам обследования (диагн. выскабливание) у меня нашли нефункционирующий эндометрий, заместительную...



Вопрос в разделе: Гинеколог / (Спрашивает:Ольга)

открыть ответы Здравствуйте, помогите мне пожалуйста определиться. Я-беременна, 3 недели, но рожать не решаюсь, так как в данный момент я болею папилломавирусной инфекцией-16 тип,...



Мы с мужем не предохраняемся уже более года, беременность не наступает.

У нас есть 13-летний сын.

Врач мне назначила множество анализов и в...

Вопрос в разделе: Акушер / (Спрашивает:Ксенья)

открыть ответы Уважаемый доктор !Мы с мужем не предохраняемся уже более года, беременность не наступает.У нас есть 13-летний сын.Врач мне назначила множество анализов и в...



Вопрос в разделе: Кардиолог / (Спрашивает:Ренат)

открыть ответы боль беспокоит лет с 25, но постоянно с 36лет.раз в год забирает скорая с предварительным диагнозом-стенакордия.который в стационаре не подтверждается.но болевые...

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Вопрос в разделе: Гистолог / (Спрашивает:Аноним)

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Вопрос в разделе: Акушер / (Спрашивает:Olena)

открыть ответы Здравствуйте, уважаемые доктора! Расшифруйте, пожалуйста, результаты гистологии (диагноз в больнице: «самопроизвольный выкидыш в малом сроке беременности»; но...

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